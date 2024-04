Si fingono principi arabi e raggirano donna nel savonese

Un sogno che si realizza, un inaspettato colpo di fortuna, una benedizione in tempi di crisi.

Questo è ciò che deve aver pensato una cinquantenne della Val Bormida quando le è stato comunicato di essere beneficiaria dell'eredità di un principe africano. Come e perché la donna, savonese di nascita e residente in Val Bormida, avrebbe avuto diritto al lascito di un nobile di un lontano paese, non è dato sapere. E evidentemente non se l'è chiesto nemmeno la vittima di una truffa considerata ormai 'antica'. Così la donna, che ha effettuato una serie di bonifici su una money transfert a lei intestata, ma della quale si era fatta convincere a dare i codici ai cosiddetti curatori dell'eredità, si è dovuta rivolgere ai carabinieri.

Proprio seguendo la scia di quei 17 mila euro, frutto dei risparmi della donna savonese, i militari savonesi sono riusciti a ricostruire l'intricata rete messa in piedi dai malviventi, che sono risultati essere, alla chiusura dell'attività investigativa nei giorni scorsi, due donne di 44 e 45 anni residenti in due regioni del sud Italia che non avrebbero agito da sole, come testimoniano i vari smistamenti delle somme sottratte con la truffa. Le due donne sono state denunciate per truffa, riciclaggio e favoreggiamento in concorso.



