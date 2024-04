Arrestato l'autore dei furti con 'spaccate' a Genova

In poco più di un mese era diventato il terrore dei commercianti di Sestri Ponente a cui spaccava le vetrine per razziare poi quanto trovava. A una farmacia aveva preso 20 mila euro in contanti, mentre in altri negozi aveva preso soldi, ma anche telefoni e tablet. Gli investigatori del commissariato di Sestri Ponente, guidati dal primo dirigente Fabio Occhi, hanno arrestato l'autore: si tratta di un ragazzo di 19 anni, albanese.

I furti sono iniziati la sera del 31 dicembre e sono andati avanti fino al 10 febbraio, tanto che se ne era parlato anche in una riunione Municipio. I poliziotti, grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza e all'analisi dei tabulati dei traffici telefonici, hanno identificato il diciannovenne che nel frattempo era andato in Toscana dove è stato arrestato. In totale sono cinque gli episodi contestati ma secondo gli inquirenti il giovane potrebbe essere l'autore di almeno altri tre furti in altre parti della città.



