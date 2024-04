Schianto in galleria sull'Aurelia a Taggia, 5 feriti

È di almeno cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio di uno scontro tra tre auto e due scooter avvenuto nel tardo pomeriggio all'interno di una galleria sull'Aurelia all'ingresso del Comune di Taggia (Imperia). Il più grave è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto si tratterebbe di un sorpasso azzardato finito male con un auto che ha sterzato all'improvviso dopo essersi trovata di fronte uno scooter.

L'Aurelia è stata chiusa e ancora adesso sono in corso le operazioni di bonifica del manto stradale. Il transito verso Taggia è stato interrotto già all'altezza di Bussana, qualche centinaio di metri prima del luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia municipale di Taggia e Sanremo.



