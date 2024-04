Palazzo Reale di Genova apre i Nuovi Depositi

Un "viaggio nel tempo" all'interno di una nobile dimora ottocentesca rimasta immutata nei secoli e, al tempo stesso, la possibilità di conoscere il dietro le quinte del lavoro dei conservatori di beni artistici, visitando alcuni spazi di ricerca. È questo lo spirito con il quale Palazzo Reale di Genova festeggia il bicentenario della fondazione con l'inaugurazione dei Nuovi Depositi, la riapertura dell'appartamento del Principe e una serie di appuntamenti dedicati. "Il 5 aprile del 1824 il Palazzo diventava Reale - spiega Luca Leoncini, direttore delle collezioni - e in questa occasione abbiamo deciso di riaprire l'appartamento, voluto da Carlo Alberto per Vittorio Emanuele e la sua giovane sposa Maria Adelaide D'Asburgo, e di rendere visitabili alcuni dei nostri depositi che contengono dipinti, arredi, mobili e tessuti, molti dei quali inediti e curiosi. Oggetti che permettono di capire, oltre alla vita di palazzo, anche il nostro lavoro dietro le quinte, fatto di ricerca, analisi, proprio a contatto con spazi funzionali, come questi".

Un'idea, quella dei Nuovi Depositi, che era nata negli anni Novanta e che oggi si concretizza. "Questi spazi sono strettamente collegati alle sale espositive - spiega Alessandra Guerrini, direttrice dei Musei Nazionali di Genova - e vogliono essere fruibili non solo per rendere visibili manufatti altrimenti nascosti alla vista, ma anche per mettere in luce una parte straordinaria e affascinante della storia di una grande residenza aristocratica genovese e dei meccanismi che ne garantivano il funzionamento". I nuovi allestimenti saranno aperti dal 9 aprile e si potranno visitare acquistando il biglietto di ingresso dei Musei Nazionali di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA