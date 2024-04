Il Galata Museo del Mare di Genova festeggia 20 anni

Il Galata Museo del Mare di Genova nel 2024 festeggerà 20 anni dalla fondazione con un ricco calendario di iniziative tra eventi, mostre e appuntamenti, tante le novità previste da aprile a dicembre. Dall'apertura del nuovo bookshop alla realizzazione di un logo dedicato firmato dal famoso fumettista-velista Davide Besana, da due mostre realizzate con le immagini dell'Archivio fotografico Leoni al format televisivo degli Incontri in Blu, dalle visite speciali con i curatori e le curatrici del museo agli incontri con alcuni direttori dei più importanti musei italiani, passando per la commemorativa 'Notte dell'Andrea Doria' e un'inedita visita serale al sottomarino Nazario Sauro.

Momento clou della programmazione sarà il 31 luglio, giornata in cui è prevista la gratuità per tutti i visitatori e le visitatrici e, dopo una cerimonia ufficiale con il taglio della torta alla presenza del direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e delle autorità locali, grandi festeggiamenti serali alla darsena di Genova con musica, balli e street-food offerti alla cittadinanza.

Ad aprire il programma dei festeggiamenti l'inaugurazione del nuovo bookshop del Galata Museo del Mare che si terrà venerdì 12 aprile alle 18. Numerose le mostre in programma, a partire dalle due in corso: la mostra fotografica di Antonio Mannu 'Migrazioni - i sardi nel mondo Tràmudas - sos sardos in su mundu', visitabile fino al 29 aprile e 'L'Italia che partiva. Via mare verso l'America', la mostra pittorica di Giovanni Cerri dedicata all'emigrazione italiana verso il nuovo continente fruibile fino al 14 aprile.



