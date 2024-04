Focolaio di tubercolosi in una comunità per minori nel Tigullio

Tre minori ospiti di una comunità nel Tigullio sono risultati positivi alla tubercolosi e sono stati ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova. Lo comunica la Asl 4 chiavarese spiegando che il focolaio della malattia si è verificato nella stessa struttura dove a fine marzo un caso di tubercolosi polmonare ha costretto a ricoverare un altro minore. Altri cinque adolescenti tra gli ospiti, oltre ad un operatore sono risultati positivi al test di screening ma non sintomatici.

"La tubercolosi polmonare attiva si trasmette per via aerea con i colpi di tosse, ma la trasmissione del bacillo non è facilissima - spiega la dottoressa Antonella Carpi, responsabile della struttura di profilassi delle malattie infettive dell'Asl 4 -. Il periodo di incubazione varia dalle 4 alle 12 settimane prima dell'evidenza di una positività al test di screening. Le persone asintomatiche, senza tosse, non possono veicolare la malattia e pertanto non richiedono isolamento. Sono stati adottati tutti i protocolli di prevenzione richiesti dal caso.

L'indagine epidemiologica prosegue secondo i protocolli vigenti".



