Comune Genova, 7 milioni di lavori nella piscina di Voltri

Sono quasi conclusi i 7 milioni di lavori per riqualificare la piscina comunale di Genova Voltri, lo storico impianto natatorio dove presto si praticheranno nuoto libero, agonistico e si giocheranno le partite di A1 di pallanuoto. È la novità emersa al termine di un sopralluogo della Giunta Bucci all'impianto di piazza Villa Giusti, che è stato oggetto di un intervento di rifunzionalizzazione.

La piscina consentirà lo svolgimento di attività sportiva in una vasca di 34,85 per 21 metri, secondo i più elevati standard richiesti dalla Federazione Italiana e Internazionale Nuoto. Per consentire la duplice attività sportiva prevista nella vasca, è stato inserito un ponte mobile che permette di avere due vasche in una. Scorrendo il ponte mobile sarà possibile ospitare gare di nuoto in vasca corta e contemporaneamente esercitare altre attività acquatiche nella porzione di piscina più piccola.

"Siamo molto soddisfatti del risultato finale degli ingenti lavori alla piscina di Voltri, indispensabili per il rilancio e la restituzione alla cittadinanza del quartiere e di tutta la città di un impianto sportivo dalla lunga e fortunata storia - commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi -. È stato un cantiere molto lungo e impegnativo che ci consegna l'impianto in una nuova veste, più moderna e funzionale alle esigenze del nuoto agonistico e libero, ma anche della pallanuoto".

"Nell'anno di Genova 2024 Capitale europea dello Sport, ci apprestiamo a restituire al quartiere di Voltri e a tutta la città una piscina da sempre simbolo del nuoto e della pallanuoto genovesi", sottolinea l'assessore allo Sport Alessandra Bianchi.





