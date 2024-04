Valle Scrivia, una nuova palestra da 4 milioni in una scuola

È stata inaugurata a Ronco Scrivia la palestra dell'Istituto secondario superiore Primo Levi, che la Città metropolitana di Genova ha finanziato attraverso un investimento di 4 milioni del Bando Periferie nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso di Villa Carpaneto e del suo parco. Presente all'inaugurazione il sindaco metropolitano Marco Bucci.

La nuova struttura rientra nella rete dei 'civic center scolastici' aperti all'utilizzo da parte del territorio, è il primo nella zona, dove oltre alla popolazione studentesca potranno accedere le comunità della vallata e le realtà sportive locali.

L'edificio si estende su circa 1.000 metri quadrati ed è stato progettato per arricchire l'offerta formativa e sportiva dei circa 700 studenti che frequentano l'istituto superiore.

"L'istituto omnicomprensivo è un importante punto di riferimento per tutta la valle Scrivia, l'investimento di Città Metropolitana consente un miglioramento notevole dell'offerta formativa e della qualità di vita degli studenti - evidenzia la consigliera metropolitana delegata alla Scuole Laura Repetto - e inoltre con queste migliorie la scuola aumenta la sua appetibilità nei confronti dei ragazzi della Valpolcevera e del basso Piemonte. La palestra, dotata di un campo da pallavolo regolamentare, consentirà anche alle associazioni dei territori di avere nuovi spazi per le loro attività".



