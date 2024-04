Maltempo, crollato parte del muro sagrestia chiesa Cipressa

Parte del muro perimetrale della sagrestia della chiesa della parrocchia della Natività di Maria Vergine, a Cipressa (Imperia) è crollato a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Il sindaco del piccolo centro della provincia di Imperia, Filippo Guasco, ha firmato un'ordinanza con la quale intima al parroco Fabrizio Gatta e al vescovo diocesano, Antonio Suetta, di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato. A causa del crollo, infatti, è stata resa temporaneamente inagibile un'abitazione, una seconda casa situata nel sottostante vico Sajetto, interessato dalla caduta di calcinacci e pietre.

"Sono stati tempestivi ed è già intervenuta una impresa - commenta il sindaco -. Mi auguro che possano mettere in sicurezza l'area, in breve tempo, consentendo a residenti e turisti di transitare per il vicolo". Per gli edifici di culto si tratta di un anno nero. Il 27 marzo scorso, in frazione Torria di Chiusanico, nell'entroterra di Imperia, a causa delle piogge è crollata il muro di rivestimento dell'oratorio della Santissima Annunziata mentre due giorni dopo, il 29 marzo, è andato giu pure il tetto dell'oratorio di Santa Maria Maddalena, di frazione Molini, a Prelà.



