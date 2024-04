Lavoro: inaugurato il centro per l'impiego di Sarzana

Ha riaperto al pubblico completamente rinnovato il centro per l'impiego di Sarzana (La Spezia) nell'ambito di un investimento regionale da 11 milioni per ammodernare le sedi dei quindici centri per l'impiego attivi in Liguria.

Si tratta di un piano di potenziamento che prevede il rafforzamento degli organici, al 31 dicembre 2023 sono stati assunti 207 nuovi addetti, la formazione degli operatori, il potenziamento delle infrastrutture informatiche, il potenziamento dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e un restyling tecnologico e di grafica ambientale basata con l'utilizzo di colori e grafiche per tutte le sedi liguri.

Attualmente le sedi dei Centri per l'Impiego della Liguria sono 14, che diventeranno 15 al termine dei lavori. Oltre a Sarzana, i lavori sono già stati completati anche nelle sedi di Ventimiglia, Albenga e Chiavari mentre alcune ristrutturazioni sono in corso a Genova nella sede della Valbisagno o terminate e in procinto di trasferimento come nella sede della Valpolcevera.

Altre ristrutturazioni sono iniziate recentemente, come il restyling nella sede del Cpi e Collocamento Mirato di Genova Centro, che dovrebbero terminare a fine settembre. Nelle altre sedi, infine, la partenza dei lavori è imminente ad esempio come a Savona dove l'annoso problema della sede è stato risolto con il Cpi che resterà in via Molinero.

"Si aggiunge un altro tassello verso la completa ristrutturazione dei nostri centri per l'impiego. - commenta l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori - Nei giorni scorsi abbiamo lanciato la campagna di comunicazione con spot televisivi e banner sui quotidiani ed è attiva da tempo anche la web app 'Io Centro' con cui tutti i cittadini possono contattare direttamente il centro impiego più vicino".



