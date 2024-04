Il mortaio di #Pesto Masterpiece of Liguria arrivato a Milano

Il mega mortaio di #Pesto Masterpiece of Liguria, la campagna di promozione turistica lanciata da Regione Liguria, è approdato a Milano: oggi l'installazione che rappresenta in maxi formato gli ingredienti e gli strumenti necessari per creare il pesto, simbolo inconfondibile della tradizione enogastronomica ligure, ha gettato l'ancora nel centro di Milano, in Darsena.

Dal 5 al 7 aprile questa location sarà al centro di un ricco calendario di appuntamenti e attività: chi passeggerà in Darsena lato mercato si troverà davanti ad una vera e propria isola del pesto, con i gazebo sotto i quali sabato e domenica verranno distribuite trofie al pesto a pranzo e in orario di aperitivo, sdraio per godersi il sole con gli occhiali color pesto brandizzati e scuole di pesto a partecipazione gratuita.

Tra gli appuntamenti più attesi, domani alle 18, la tappa eliminatoria della nuova edizione del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, che a Milano vedrà la sfida tra 10 concorrenti davanti ad una giuria d'eccezione (tra i giurati, lo chef Roberto Panizza); il migliore parteciperà all'edizione del Campionato Mondiale 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA