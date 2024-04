Borghi in fiore, Laigueglia vince il contest di Regione Liguria

Laigueglia, nel Savonese, ha vinto la seconda edizione di 'Borghi in Fiore', mentre Molini di Triora, nell'Imperiese, è il borgo più votato dell'entroterra.

Si è concluso alla mezzanotte di ieri il contest social promosso dall'assessorato al Turismo di Regione Liguria con la collaborazione del distretto florovivaistico ligure, pensato per premiare l'allestimento fiorito più bello della Liguria. Dal 30 marzo al 3 aprile è stato possibile votare il proprio borgo preferito mettendo un 'like' alle foto postate sul profilo Fb di Regione Liguria. La classifica finale vede quindi Laigueglia al primo posto con 3.882 'mi piace', piazza d'onore per Lerici con 2.905, medaglia di bronzo per Molini di Triora (primo dell'entroterra) con 2.438. A seguire in classifica Campo Ligure (2.275 'like'), Zoagli (1.830), Santo Stefano al Mare (1.523), Castelvecchio di Rocca Barbena (1.505) e Brugnato (1.332).

Complessivamente i 'mi piace' lasciati sul profilo Facebook di Regione Liguria sono stati 17.690, con 472.394 visualizzazioni da parte degli utenti. A trionfare nell'edizione 2023 di 'Borghi in Fiore' era stata Framura nello spezzino.

"Borghi in Fiore è ormai un successo e lo dimostra il fatto che quest'anno si sono avuti oltre 3 mila 'mi piace' in più e circa 20mila visualizzazioni in più rispetto al 2023 - dichiara l'assessore al Turismo Augusto Sartori - Faccio i complimenti ai borghi vincitori ma soprattutto a tutte le amministrazioni comunali coinvolte che si sono dedicate con tanta passione alla realizzazione di queste magnifiche installazioni floreali".

"Costa ed entroterra, connubio vincente della nostra regione, siglano anche la straordinaria edizione 2024 di Borghi in Fiore - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale e all'Agricoltura Alessandro Piana - che valorizza le realtà territoriali e la floricoltura. Il comparto comprende oltre 4 mila aziende e circa 15 mila addetti per una produzione prevalentemente destinata all'esportazione"



