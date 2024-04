Scolmatore Bisagno, Toti 'cancellata interdittiva su Research'

"La Corte di appello di Salerno ha cancellato l'interdittiva antimafia del consorzio Research, incaricato di costruire lo scolmatore del torrente Bisagno, riammettendolo al controllo giudiziale come prima, quindi decadono gli effetti della nuova interdittiva antimafia nella sentenza del Consiglio di Stato. Riteniamo che i lavori dello scolmatore possano andare avanti con il consorzio Research". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti oggi a margine della presentazione di Euroflora 2025.

"Non ci sarà bisogno di alcun passaggio alle aziende mandatarie o associate, come abbiamo cercato di fare nell'ultima settimana - ha detto -. Diciamo che è la quarta volta che si cambia l'indirizzo sul consorzio, in ogni caso per noi è una semplificazione che ci consente di continuare spediti i lavori attendendo la talpa in arrivo dalla Cina, quindi di poter rispettare i tempi, salvo nuovi colpi di scena".



