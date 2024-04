Lirica, al Carlo Felice di Genova torna "Bohème"

Musicista dotato di grande intuito teatrale, Puccini non si è mai preoccupato della concorrenza di colleghi interessati allo stesso argomento. Se trovava una storia congeniale alla sua sensibilità non sentiva ragioni. Così accettò la sfida con Massenet (mostro sacro del teatro francese) per "Manon", riuscì a strappare a Franchetti i diritti su "Tosca" e musicò "Boheme" ignorando che Leoncavallo stava componendo un'opera sullo stesso romanzo di Murger. Del resto, "Bohème" sembrava proprio costruita su misura per Puccini che all'epoca degli studi milanesi aveva fatto vita da scapigliato esattamente come Rodolfo, Marcello e gli altri personaggi dell'opera."Boheme" tornerà a Genova venerdì 12 aprile prossimo nell'allestimento ormai storico prodotto proprio dal Carlo Felice nel 2011 con le coloratissime e fiabesche scene di Francesco Musante e con la regia di Augusto Fornari. Una produzione riproposta nel 2014 e nel 2019. Questa mattina nel foyer del teatro si è tenuta la presentazione. Con il sovrintendente Claudio Orazi e il direttore artistico Pierangelo Conte, sono intervenute Jessica Nicolini, coordinatrice della Regione per la cultura e Barbara Grosso, delegata dal Comune.

Nel suo intervento Claudio Orazi ha parlato dell'impegno a tutto campo del Carlo Felice aperto non solo verso la Regione, ma anche verso i Municipi genovesi: ad esempio grazie a un accordo con il Municipio Media Val Bisagno i melomani interessati possono usufruire di un pullman e assistere alle recite di "Boheme" così come hanno già fatto per "Madama Butterfly". Sul podio salirà Francesco Ivan Ciampa. Il cast vedrà nel ruolo di Mimì Anastasia Bartoli, figlia di Cecilia Gasdia, nome ben noto ai melomani genovesi. Accanto a lei canteranno Galeano Salas (Rodolfo), Alessio Arduini (Marcello), Benedetta Torre (Musetta), Gabriele Sagona (Colline) e Pablo Ruiz (Schaunard).

Il coro di voci bianche sarà diretto da Gino Tanasini.



