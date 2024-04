Euroflora 2025 a Genova nel nuovo Waterfront di Renzo Piano

La tredicesima edizione della mostra internazionale di piante e fiori Euroflora sarà organizzata dal 24 aprile al 4 maggio 2025 a Genova nell'area del nuovo Waterfront di Levante progettato dall'architetto Renzo Piano. Tra le novità attese un parco urbano da 5.000 alberi, spazi espositivi galleggianti sul mare e un'arena dentro al Palasport.

Unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute dall'International Association of Horticultural Producers, organizzato da Porto Antico di Genova Spa con la collaborazione del Comune di Genova, della Regione Liguria e della Camera di Commercio, tornerà nella sua sede originaria: l'ex quartiere fieristico dove nacque nel 1966.

'Rinascita' sarà il tema della prossima edizione, una sfida tra le eccellenze del florovivaismo internazionale nel segno dell'arte e della sostenibilità. La presentazione è avvenuta a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Euroflora è aperta alla partecipazione di singole aziende, distretti produttivi italiani ed esteri, collettive regionali, Comuni, soggetti istituzionali, università, scuole professionali e centri di ricerca, progettisti e maestri fioristi.

"Euroflora 2025 non è solo la manifestazione florovivaistica più importante al mondo, ma rappresenta uno dei simboli più concreti dell'insieme di valori di cui è portatrice l'agricoltura italiana", evidenzia il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra. "Una manifestazione che rinasce ogni volta contemporanea, - commenta il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando - ogni volta capace di interpretare i bisogni del comparto". "Sarà un'edizione completamente rinnovata, dai contenuti alla location. - prevede il sindaco Marco Bucci -. Il nuovo Waterfront di Levante consentirà di tornare alle origini, nel quartiere della Foce, dopo due edizioni di grande successo ai Parchi di Nervi. La kermesse che ospiteremo fra un anno trasformerà Genova nella capitale internazionale del florovivaismo".

"Veder scorrere le immagini di Grace Kelly e di Ranieri di Monaco nel 1966 a Genova e aver avuto loro figlio, il principe Alberto II di Monaco, che inaugurava l'edizione 2022 con la rosa di Grace dà l'idea di come sia una manifestazione che attraversa la storia del nostro Paese", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Euroflora sarà un volano per la floricultura ligure, - prevede il rappresentante per l'Agricoltura della Giunta della Camera di Commercio di Genova Paolo Corsiglia -: i nostri floricoltori sono già al lavoro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA