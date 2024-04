Bucci, 'entro il 2024 a Genova il nuovo parco della Foce'

Entro la fine del 2024 a Genova sarà inaugurato il parco urbano della Foce progettato dall'architetto Renzo Piano nell'ambito del Waterfront di Levante dove nell'area dell'ex piazzale Kennedy sorgeranno 300 parcheggi pubblici sottostanti un'area verde con 5.000 alberi da forte Stella a punta Vagno. Lo annuncia il sindaco di Genova Marco Bucci a Palazzo Tursi a margine della presentazione di Euroflora 2025, la manifestazione florovivaistica che nella primavera dell'anno prossimo animerà l'area.

I 300 nuovi stalli auto si aggiungeranno ai 700 parcheggi pubblici in costruzione sotto il Palasport. "Il nuovo parco della Foce sarà pronto entro la fine dell'anno in maniera tale da avere a disposizione tre mesi e mezzo abbondanti forse quattro di attività per poter organizzarvi una parte di Euroflora 2025, - spiega Bucci - dobbiamo ancora decidere se conviene piantare gli alberi prima o dopo la manifestazione, perché c'è un problema legato al ciclo degli alberi, non possiamo piantarli nella stagione sbagliata". "Sarà una grande vantaggio per Genova perché avremo 1.000 parcheggi in più per chi viene a vedere l'area del waterfront", sottolinea. Nel corso delle ultime settimane è iniziata la posa dei teloni plastici nell'area dell'ex piazzale Kennedy per impermeabilizzare il nuovo parcheggio sotterraneo.



