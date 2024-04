Una bombola di acetilene ha preso fuoco stamani all'interno di un cantiere navale di Sestri Ponente. Sul posto i vigili del fuoco che stanno lavorando per evacuare circa 100 persone, tra operai e personale, via mare: per evitare il passaggio vicino alla struttura dove la bombola è in fase di raffreddamento, una motobarca dei pompieri trasporta le persone, divise in gruppetti, in una zona sicura. Non si registrano feriti.



