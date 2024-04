Biancheri lascia Sanremo, 'avviate opere per 200 milioni'

"E' un'avventura incredibile, ma se si è convinti e si hanno al fianco le persone giuste, con un'attitudine positiva, arriviamo al dunque. Dieci anni di mandato forse non sono neppure sufficienti per vedere partire delle opere, ma noi lasciamo 200 milioni di investimenti. E' stata un'esperienza bellissima, faticosa, ma che soprattutto mi ha gratificato molto". Lo ha detto il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri stamani al Casinò di Sanremo davanti a autorità civili e amministrative parlando del bilancio di fine mandato dell'amministrazione comunale da lui presieduta dal 2014 al 2024. "Il sindaco più longevo di Sanremo" lo ha definito il presidente della provincia di Imperia, e sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

Biancheri è stato l'ultimo a intervenire, preceduto dalla relazione degli otto dirigenti del Comune, che hanno illustrato la propria attività, contenuta tra l'altro in un opuscolo consegnato agli ospiti. Nel rivolgersi ai candidati sindaci presenti in sala ha affermato: "Vi racconto un aneddoto: quando abbiamo pensato di portare avanti un progetto, nel momento in cui sono state trovate le risorse e avevamo il approvato il preliminare, pensavamo di essere a buon punto. E invece, non eravamo neppure al venti per cento". Il sindaco non ha mancato di puntare il dito sui ricorsi, soprattutto quelli al Tar. "E' un percorso complicato - ha specificato -. Quando si ha un sogno per la propria città, è importante avere al fianco dirigenti e uffici che ti sostengono ma ci vuole una passione incredibile e bisogna crederci fino in fondo, perché gli ostacoli sono tanti e ogni cambiamento crea un problema".

Sul futuro e sui candidati alla sua successione, Biancheri dice: "Dalle parole che sento, mi sembra che siano tutti a favore delle opere che abbiamo messo in campo. Non ho notato grosse differenze. Credo che questo, sarà la città a deciderlo.

