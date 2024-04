Ammiraglio Ribuffo, 'Marina a Spezia tornerà a ruolo propulsivo'

Avvicendamento al Comando marittimo Nord della Spezia per la Marina Militare. Lascia l'ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, chiamato a far parte della Struttura di missione per le politiche del mare a Roma, a cui subentra l'ammiraglio Flavio Biaggi che arriva dal comando marittimo Sud di Taranto. L'ufficiale uscente ha parlato dei progetti della forza armata sulla Spezia tra cui "l'ammodernamento della base navale con il programma Basi Blu, il rilancio dell'arsenale marittimo e altri che verranno svelati a tempo debito", citando però il "degrado delle infrastrutture" e le carenze del personale sia militare che civile. "Come Marina Militare vogliamo tornare ad avere il ruolo propulsivo che abbiamo sempre avuto". In questi giorni è stato avviato dal Genio l'attività di caratterizzazione dei fondali nella zona del cosiddetto Campo in ferro, un tratto di mare utilizzato come discarica in passato. "Una realtà sofferente che deve essere bonificata - ha detto Ribuffo -. La decisione se procedere a una bonifica completa o a un contenimento dipenderà dalla gravità dei dati che dovremo recepire dopo queste analisi".

Al vaglio della commissione giudicatrice l'offerta di gestione del Museo Tecnico Navale pervenuta a Difesa Servizi, con una cordata locale in lizza. "Certamente abbiamo in animo di assegnare un sommergibile, non appena disponibile, al museo - ha spiegato l'ufficiale -. Vorremmo esporlo in maniera innovativa: ipotizziamo di metterlo a secco e di renderlo fruibile anche da persone con difficoltà di accessibilità". Ribuffo lascia dopo oltre due anni alla Spezia. "Fondamentale sarà tenere un aperto dialogo con le istituzioni del territorio - ha detto Biaggi - per raggiungere un coerente processo di sviluppo".



