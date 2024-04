Al castello di Bardi mostra su Palazzo Principi di Monaco

Si intitola Vita Reale la mostra fotografica dedicata al palazzo dei principi di Monaco, che sarà inaugurata, sabato 6 aprile, alle 16, al castello di Bardi (Parma) dedicata al palazzo dei principi di Monaco.

L'esposizione è organizzata dall'associazione Siti storici Grimaldi di Monaco, con il Palais Princier del Principato di Monaco ed è patrocinata dall'ambasciata di Monaco in Italia, che sarà presente all'inaugurazione con l'ambasciatrice Anne Eastwood.

"Il progetto dei Siti Storici Grimaldi di Monaco nasce da una precisa volontà del Principe Alberto di Monaco - ha detto Fulvio Gazzola, presidente dell'associazione e sindaco del Comune di Dolceacqua (Imperia) - con l'intento di conoscere e riprendere i legami con i territori, francesi e italiani, che hanno avuto un ruolo nella storia della sua famiglia. Da questa volontà nasce per i Comuni aderenti, per lo più di piccole dimensioni, l'occasione di promuoversi ed essere attori principali in iniziative che hanno un riscontro anche internazionale".

L'esposizione, inaugurata il 20 aprile 2023 dallo stesso principe Alberto che l'ha voluta ospitare all'interno del Palazzo dei Principi quale primo evento dopo la riapertura al pubblico, offrirà la possibilità di vedere le opere del giovane fotografo parigino Julien Spiewak. "Il legame tra la famiglia Grimaldi e il nostro Comune affonda le proprie radici nel XVI secolo ed è ancora oggi per tutta la nostra cittadinanza motivo di grandissimo orgoglio - ha detto il sindaco di Bardi, Valentina Pontremoli -. Simbolico è il fatto che questa esposizione itinerante abbia come località di partenza proprio Bardi e, in particolare, le sale della nostra Fortezza, denominate 'Landi' e 'Grimaldi', che si trovano l'una adiacente all'altra proprio a simboleggiare l'unione tra le due famiglie".

Attualmente sono 34 i Comuni aderenti all'associazione il cui obiettivo è di promuovere le stesse località attraverso la conoscenza della storia della famiglia Grimaldi di Monaco.





