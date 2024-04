Vuole uccidersi con una pistola con matricola abrasa, arrestato

Voleva uccidersi in un parco pubblico sparandosi con una pistola, ma i carabinieri lo hanno salvato arrestandolo e accompagnandolo in ospedale per una visita psichiatrica. È successo nella notte a Lavagna (Genova), dove l'uomo, un 62enne italiano, aveva prima chiamato il 112 annunciando il suicidio poi è uscito di casa e si è fermato sulla panchina del parco.

Quando i militari dell'arma della compagnia di Sestri levante lo hanno avvistato lui, in stato di alterazione psicofisica, ha urlato di non avvicinarsi: si è puntato la pistola alla tempia, poi ha sparato un colpo in aria come avvertimento.

I carabinieri hanno chiamato i rinforzi e lo hanno circondato. Alla fine lo hanno convinto a consegnare l'arma, una Beretta con matricola abrasa. Con sé il 62enne aveva anche 24 proiettili. È stato arrestato, ma subito accompagnato per una visita psichiatrica all'ospedale di Lavagna.



