Sassi contro auto in transito, tre minorenni denunciati

Un gioco insensato che si è concluso con tre denunce a carico di altrettanti minorenni che nella notte a Genova si sono messi a lanciare sassi contro le auto in transito. È successo in piazzale Pestarino, nel quartiere di San Teodoro. I tre hanno colpito un'auto e solo per caso il guidatore non è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno identificato i tre ragazzi e li hanno denunciati per danneggiamento e getto pericoloso di cose. Sono in corso ulteriori accertamenti per la verifica di eventuali altri danni.



