"Non dobbiamo contare quanti turisti arrivano, ma quanti soldi lasciano perché abbiamo ancora un gap con il resto dei Paesi turistici d'Europa. Non è più il tempo di contare le teste. Appropriamoci dell'orgoglio di essere italiani e diamo valore al nostro Paese". Lo ha detto la ministra Santanchè oggi alla Spezia per la firma del protocollo d'intesa che istituisce l'Area Ligure-Apuana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA