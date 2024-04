Regione, 'Piano nazionale per banda larga è carente alla radice'

"Regione Liguria sta facendo tutto il possibile per colmare il gap che si è venuto a creare sulla connessione a banda larga nei piccoli Comuni, a fine febbraio scorso la Corte dei Conti ha chiarito che il Piano nazionale per la banda ultra larga risulta carente alla radice negli aspetti organizzativi e di controllo, fattori aggravati dal covid e dalla carenza di personale specializzato oltre che dalla scarsa conoscenza del territorio". Così l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana replica in Consiglio regionale alle interrogazioni bipartisan presentate da Lega, Pd e Lista Sansa sull'assenza del servizio internet veloce in 163 piccoli Comuni liguri. Il piano nazionale prevedeva che tutti i Comuni dell'entroterra ligure fossero connessi alla banda larga entro il 2020, ma ad oggi solo 36 risultano collegati.

"Sulla seconda gara per la rete a banda larga nel territorio di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta sono già stati applicati 6,2 milioni di penali, - evidenzia Piana - pari all'11,4% delle penali applicate sull'intero territorio nazionale, segno di chiare responsabilità del concessionario".



