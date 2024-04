Oltre 160 Comuni liguri non sono connessi alla banda larga

In cento piccoli Comuni dell'entroterra ligure i lavori per la connessione alla banda larga non sono ancora partiti nonostante il piano nazionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe dovuto collegarli all'internet veloce con la fibra entro il 2020, in 63 Comuni i lavori sono eseguiti ma manca ancora il collegamento tra le reti locali e la rete nazionale, solo 36 risultano con i cantieri terminati e connessi alla rete.

Lo denunciano tre interrogazioni bipartisan alla Giunta Toti in Consiglio regionale presentate dai consiglieri Sandro Garibaldi (Lega) insieme ai capigruppo Luca Garibaldi (Pd) e Ferruccio Sansa (Lista Sansa).

"La Corte dei Conti ha denunciato sensibili ritardi sullo stato di avanzamento del Piano banda ultralarga in Liguria, serve una svolta per chiudere velocemente i lavori", rimarca dalla maggioranza il consigliere Garibaldi (Lega). "Nel 2016 si è firmato l'accordo, i lavori dovevano essere conclusi nel 2020 e ad oggi siamo fermi al 22% del totale. - attacca il capogruppo dem Luca Garibaldi - Avere infrastrutture che rischiano di non essere fatte é un problema. Che ruolo ha avuto la Regione in questo fallimento della banda larga?".

"Bisogna terminare i lavori. - sollecita Sansa - Se le cose vanno male la colpa è del Governo ma se le cose vanno bene il merito è della Regione? Non è così. I soldi non sono tanti e li state usando per cose che non condividiamo. Alcuni cittadini liguri oggi hanno un diritto in meno rispetto agli altri, un problema che dev'essere risolto".



