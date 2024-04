Istat, torna ad aumentare la popolazione residente in Liguria

Torna ad aumentare la popolazione residente in Liguria dopo dieci anni consecutivi di calo solo grazie all'immigrazione dall'estero: sono 1.508.800 i residenti in Liguria al primo gennaio 2024, in crescita del +0,08% rispetto al 1.507.636 dell'anno precedente, era dal 2013 che non si registrava un segno positivo nell'andamento degli abitanti in Regione. Lo rileva l'Istat nel suo ultimo report.

I residenti in Liguria a inizio 2024 sono 1.352.700 di nazionalità italiana e 156.100 straniera, questi ultimi in crescita del +11,5% rispetto al 2021, quando erano 140mila.

In provincia di Genova i residenti sono 817.300, di cui 735.800 di nazionalità italiana e 81.500 straniera, a Savona 267.600, di cui 243.800 italiana e 23.800 straniera, entrambe le province registrano una crescita della popolazione dello 0,08%.

In provincia della Spezia la popolazione residente si attesta a 215.200, di cui 193.400 italiana e 21.800 straniera, segnando un +0,13%. In provincia di Imperia i residenti sono 208.800, di cui 179.800 italiana e 29.000 straniera, con un +0,02%.

La struttura per classi d'età dei residenti in Liguria vede il 10,5% della popolazione tra 0-14 anni, il 60,5% tra 15-64 anni 60,5% e il 29% over 65. L'età media dei liguri è di 49 anni e mezzo.



