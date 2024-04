Frana Bargagli, al lavoro per interrompere isolamento persone

"I lavori e le operazioni di disgaggio sulla frana che ha provocato la chiusura della Statale 45 a Bargagli, e che ha invaso anche la sovrastante strada comunale, vanno avanti senza sosta, come sono andati avanti in questi giorni nonostante le piogge: l'obiettivo è riaprire la circolazione di entrambe le strade, a senso unico alternato, entro sabato, in modo da interrompere l'isolamento dei circa 400 abitanti delle frazioni interessate. Da domani mattina inizierà la stesura delle reti a monte e di un vallo a protezione della statale, poi da domenica si comincerà a ragionare sulla messa in sicurezza del fronte, in attesa dei quali la strada resterà a senso unico alternato". Così l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo il nuovo sopralluogo sulla frana che ha causato l'isolamento di circa 400 abitanti delle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso, a Bargagli. Questo pomeriggio si è tenuto un nuovo incontro nella località dell'entroterra genovese. La Protezione civile resta in campo per garantire gli interventi di emergenza.



