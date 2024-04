Malore sugli spalti, Spezia-Ascoli interrotta all'89'

Malore sugli spalti dello stadio "Alberto Picco" della Spezia per un tifoso. Partita interrotta all'89' dall'arbitro Sozza, richiamato da steward e tifosi che da almeno un paio di minuti segnalavano un'emergenza sanitaria sugli spalti. Lo stesso capitano dello Spezia Nikolaou ha scavalcato il muretto di divisione tra campo e spalti per sincerarsi delle condizioni di un uomo, apparentemente di età avanzata, raggiunto dai sanitari presenti all'interno dell'impianto che gli stanno praticando il massaggio cardiaco.

La partita Spezia-Ascoli allo stadio "Alberto Picco" interrotta per circa 27 minuti a partire dall'89' a seguito di un malore che ha colpito un tifoso del settore distinti. Un anziano si sarebbe accasciato perdendo i sensi mentre era seduto al proprio posto, secondo alcuni testimoni. Sono stati gli stessi tifosi insieme agli steward a segnalare all'arbitro Sozza cosa stava accadendo, mentre già arrivavano i soccorsi dei sanitari presenti all'interno dell'impianto che gli hanno praticato il massaggio cardiaco. L'uomo dopo oltre 25 minuti di cure è stato trasportato all'esterno dello stadio in barella per l'ospedale Sant'Andrea della Spezia tra gli applausi dei presenti.



