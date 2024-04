Lo Spezia batte l'Ascoli e compie un balzo salvezza

Lo Spezia vince per 2-1 l'importantissima scontro salvezza contro l'Ascoli in una partita segnata dal malore di un tifoso sugli spalti. Match interrotto per quasi mezz'ora a partire dall'89' per permettere i soccorsi e il trasporto di un uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, a cui è arrivato in stato di coscienza.

In campo una sfida agonisticamente intensa. L'intervallo si era chiuso in pareggio per 1-1. Vantaggio di casa con rete dello spezzino Vignali nel giorno della sua presenza numero 150 con la maglia bianca, servito da un cross di Elia (12'). Pareggio di Rodriguez, bravo a seminare il marcatore Mateju a centrocampo e a indovinare l'angolo alla destra di Zoet una volta arrivato al limite dell'area (24'). Al rientro in campo la marcatura di Hristov (52') che decide la partita da azione di calcio d'angolo. Spezia che fa un deciso passo verso la zona salvezza e sabato attende il fanalino di coda Lecco. L'Ascoli attende invece il Venezia.



