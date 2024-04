Frana sul Turchino, chiusa la strada a Fado nel Genovese

Ancora frane la notte scorsa nel genovesato per il perdurare della pioggia che cade sul terreno ormai saturo. La più imponente sul passo del Turchino, che ha determinato la chiusura della strada, in località Fado, nel Genovese. I Vigili del Fuoco hanno verificato l'eventuale coinvolgimento di persone, scongiurandone la presenza, poi hanno provveduto al taglio degli alberi abbattuti e, in accordo con L'Anas, hanno deciso di attendere l'intervento dei mezzi movimento terra. Sul posto anche i Carabinieri. Sono caduti anche alcuni alberi in città.

Anche i torrenti hanno risentito delle costanti piogge: il Trebbia ha superato il secondo livello di guardia a Ponte di Rovegno verso le 6.30, rientrando poi nei limiti. Anche il Vobbia a Isola del Cantone ha raggiunto la prima soglia di attenzione. Ingrossamenti vengono registrati per i bacini del Bisagno e dell'Entella. Nell'estremo Ponente l'Argentina e il Roia hanno raggiunto il primo livello di guardia e diversi torrenti sono saliti di livello

In corso operazioni di rimozione materiali

Al lavoro Anas e Vigili fuoco. Entro oggi riapre a senso unico

Sono in corso le operazioni di rimozione del materiale dalla carreggiata della statale del Turchino interessata da una frana caduta la notte scorsa: l'obiettivo di Anas, i cui tecnici stanno lavorando con i Vigili del fuoco, è procedere alla riapertura a senso unico alternato entro la giornata di oggi. "Per quanto riguarda in invece la frana di Bargagli - spiega l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - si continua a lavorare per rimuovere il materiale, nonostante in queste ore le piogge siano proseguite. L'obiettivo resta quello di riaprire, almeno a senso unico alternato, entro la fine della settimana. Domani alle 18 saremo di nuovo a Bargagli per fare il punto". Nel savonese, uno smottamento ha interessato la statale 582 del Colle di San Bernardo a Zuccarello: è stato istituito il transito a senso unico alternato. La provinciale 25 a Sesta Godano (la Spezia) resta chiusa a causa di una frana, non ci sono frazioni né persone isolate.

Smottamenti e allagamenti nell'Imperiese, chiuse due strade

Un albero casca su auto in transito, illeso il conducente

Sono alcune decine le chiamate arrivate durante la notte al centralino dei vigili del fuoco della provincia di Imperia per richieste di soccorso o altri interventi legati all'ondata di maltempo che si è abbattuta in provincia di Imperia. Tra gli interventi più significativi due frane che hanno comportato la chiusura di altrettante strade: una a Triora, in alta valle Argentina, nell'entroterra di Taggia e una in frazione Acquetico di Pieve di Teco, nel cui territorio comunale si registra anche il crollo di un'albero su un'auto in transito. Per fortuna, il conducente è rimato illeso. Da segnalare anche altri alberi caduti a causa della pioggia e del vento

