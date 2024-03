Scontro frontale tra auto a Voltri, tra i feriti un bambino

Un bambino di nove anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio tra Genova Voltri e Vesima. Secondo quanto appreso, due auto si sono scontrate frontalmente e nell'impatto sono rimaste ferite il bambino e altre sei persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune ambulanze con l'automedica. Il bambino è stato trasferito al Gaslini, le altre tre persone ferite all'ospedale di Voltri, al Villa Scassi e al Galliera. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia locale e la pattuglia dell'infortunistica per i rilievi.



