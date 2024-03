In Liguria continua a piovere, allerta giallo anche a Levante

Arpal, che ieri aveva emanato un bollettino di allerta giallo sul Ponente Ligure a partire dalle 18 di oggi fino alle 8 di domani conferma il quadro previsionale ed estende l'allerta giallo al Levante ligure sui bacini grandi dalla mezzanotte fino alle 14 di domani.

Viene quindi confermato lo scenario previsto da Arpal per le prossime ore: dopo il passaggio perturbato che ha portato precipitazioni anche temporalesche sul Ponente nella serata di ieri, un nuovo passaggio prefrontale sta interessando in questo momento la Liguria con piogge diffuse, di intensità moderata in particolare sulla Valle Scrivia. Nel pomeriggio breve pausa con residua instabilità e rovesci sparsi, specie sui rilievi e dalla serata nuova intensificazione dei fenomeni per l'avvicinarsi del fronte vero e proprio che si estenderà e si sposterà velocemente su tutta la regione nella notte.

Nel pomeriggio di domani, dopo il passaggio del fronte, permarranno condizioni di instabilità post frontale con rovesci sparsi, soprattutto sul Levante, mentre a Ponente potranno verificarsi parziali schiarite a tratti anche ampie. I fenomeni saranno accompagnati da venti di burrasca e mareggiate di Libeccio diffuse su tutte le coste. In considerazione dell'alta reattività del reticolo idrografico regionale dopo le morbide/piene dei giorni scorsi, dei suoli ovunque saturi, sono attese nuove risposte alle piogge previste con possibili locali criticità nei bacini piccoli/medi a Ponente. Attese inoltre piene dei corsi d'acqua drenanti i bacini grandi a Levante e in particolare Vara/Magra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA