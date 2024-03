Frana nel genovesato, restano isolate 400 persone

E' critica la situazione a Bargagli, nell'entroterra genovese, a causa della frana che venerdì scorso si è abbattuta lungo la statale 45. Il fronte franoso risulta ancora attivo e la pioggia impregna un terreno saturo. Sono circa 400 le persone residenti nelle tre frazioni isolate: dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco in zona è stato interdetto non solo il passaggio veicolare ma anche il passaggio pedonale.

Non è ancora stata definita la riapertura della strada, non prima di mettere in sicurezza il fronte franoso per consentire ai mezzi di liberare la strada. Il comune ha sospeso l'attività didattica per gli studenti residenti nelle frazioni almeno fino al 5 aprile mentre il vicesindaco di Bargagli, che risiede in una delle frazioni isolate, si occupa dei soccorsi e dell'assistenza. Restano a disposizione i volontari della Protezione Civile per chi avesse bisogno di farmaci o beni di prima necessità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA