Turismo, sold out alle Cinque terre e a Genova

"Il mese di aprile inizia nel migliore dei modi per albergatori e ristoratori: sold-out alle Cinque Terre e a Genova. Secondo quanto riferiscono direttamente gli operatori, i dati sono positivi anche nelle altre province, dove in media oltre l'80% delle strutture risulta occupato per almeno due notti, con evidenti ricadute positive su tutte le attività legate all'accoglienza. I numeri più contenuti rispetto alla Pasqua dell'anno scorso sono dovuti a due fattori che incidono su tutta Italia: le festività anticipate e le previsioni di meteo incerto. Elementi che hanno ridimensionato le prenotazioni e determinato qualche disdetta soprattutto nelle località a vocazione prettamente balneare, ma che non hanno scoraggiato gli appassionati di agriturismo e ittiturismo, come confermano i dati di Coldiretti sulle circa 600 destinazioni liguri a tema". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti commentando i dati riferiti dagli operatori relativi alle presenze turistiche nel periodo di Pasqua. "Il turismo sorride alla Liguria - prosegue Toti - che diventa meta di interesse tutti i mesi dell'anno, segno che le politiche di promozione del territorio, investimento, miglioramento della nostra offerta stanno funzionando bene". Le Cinque Terre confermano la loro attrattività sull'utenza internazionale: a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore la media di prenotazioni oscilla tra il 98 e il 99% per gli alberghi e tra il 92 e 93% per le altre soluzioni di alloggio. Numeri in crescita rispetto al 2023 anche nella città di Genova. Qui le strutture ricettive risultano occupate oltre il 92% con una permanenza minima di due notti. Nel Golfo del Tigullio molto bene Sestri Levante, Santa Margherita e Rapallo, che viaggiano parallele con un'occupazione delle strutture pari all'80% della disponibilità. Nell'Imperiese è Sanremo a trainare il turismo con l'80% di occupazione su una media di oltre 250 strutture. Nella provincia di Savona ottimi risultati nelle principali località turistiche votate anche alle attività outdoor, con dati che sottolineando l'interesse verso l'entroterra. A Finale Ligure, per esempio, l'occupazione media delle strutture supera l'82%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA