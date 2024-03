Pirlo, "possiamo regalare grandi sogni ai nostri tifosi"

E' una Sampdoria che pensa positivo dopo il tris di successi prima della sosta di campionato con lui i blucerchiati che hanno finalmente agganciato la zona play off.

E adesso dietro l'angolo lunedì al Ferraris la Ternna con Andrea Pirlo che lancia un messaggio forte: "Possiamo regalare un sogno ai tifosi e vogliamo provarci fino alla fine. Adesso abbiamo alzato l'asticella dove volevamo arrivare e sta a noi rimanerci e aver voglia di crescere ancora di più. Sapevamo dall'inizio che questa sosta sarebbe stata una sorta di crocevia per sapere a che punto saremmo arrivati ed ora dobbiamo continuare a star lì in quelle posizioni e continuare ad alzare l'asticella come dicevo. Il nostro obiettivo è quello di restare attaccati al treno che ci porta ai playoff. E anche contro la Ternana bisognerà scendere in campo col piglio giusto per continuare la nostra striscia positiva'', spiega Pirlo che recupera almeno tra i convocati lo spagnolo Pedrola che era out da ottobre. Ci sarà anche Borini che potrebbe però essere utilizzato nel secondo tempo mentre sicuramente fuori dai giochi Esposito. Da valutare invece Piccini che è stato bene in settimana, Comunque è una Sampdoria prontissima per questo sprint finale del campionato: "E' una squadra abbastanza aggressiva che cerca di fare pressione. Credo che sarà più o meno quel tipo di partite e soprattutto bisognerà stare attenti in fase di possesso - ha concluso - e non dovremo sbagliare tecnicamente perché altrimenti potremmo correre il rischio di subire le loro ripartenze''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA