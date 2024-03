Maltempo, allerta gialla sul Ponente Ligure dalle 18 di domani

Arpal ha emesso allerta gialla idrologica sui bacini grandi del Ponente ligure dalle 18 di domani, domenica 31 marzo. Il week end di Pasqua, si legge nella nota di Arpal, si presenta caratterizzato da instabilità con due rapidi impulsi precipitativi: il primo nel pomeriggio di oggi e il secondo nella mattinata di domani intervallati da brevi pause e qualche schiarita occasionale, nell'attesa dell'ingresso del fronte più esteso tra la sera e la notte di domani, domenica 31 marzo. Il fronte impiegherà tutta la giornata di lunedì per transitare sulla nostra regione, portando piogge diffuse da Ponente a Levante dove si esaurirà solo nella serata di Pasquetta".

Nella giornata di domani si assisterà anche ad un'intensificazione dei venti di libeccio con raffiche di burrasca specie sui rilievi che porterà mareggiata intensa domani sera, in lenta scaduta lunedì. L'evoluzione successiva sarà valutata nella giornata di domani alla luce delle nuove uscite modellistiche".

Da segnalare la presenza di ingenti quantitativi di polveri provenienti dal deserto sahariano in sospensione che produrranno precipitazioni colorate: i valori misurati dalla rete di monitoraggio di qualità dell'aria si sono impennati da ieri mattina, con valori orari addirittura superiori ai 300 µg/mü e diffusi superamenti del valore giornaliero pari a 50 µg/mü. La situazione è consultabile in tempo reale qui www.arpal.liguria.it/tematiche/aria/bollettino-e-dati-qualit%C3% A0-dell-aria.html e abbondanti polveri sahariane saranno presenti fino alla giornata di domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA