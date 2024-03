Gudmundsson e Reinier, tra Genoa e Frosinone 1-1

Sono sorrisi più o meno sinceri da parte di tutti, il pareggio accontenta ma non troppo Genoa e Frosinone perché oggi la vittoria avrebbe potuto dare slancio e sprint verso una salvezza dalle due declinazioni: quasi matematica per i rossoblù e meno lontana per i ciociari. Finisce 1-1, e succede tutto nel primo tempo. Dal 29' al 37' si scrive il tabellino finale.

Prima il vantaggio dei liguri con Gudmundsson che conquista e realizza un calcio rigore provocato dall'irruenza di Okoli che entra in scivolata nel cuore dell'area di rigore. Albert 'il Magnifico', come lo chiamano sotto la Lanterna, esegue il compito alla perfezione, spiazzando il portiere Turati dagli undici metri. E' uno scossone che sveglia il Frosinone che fino a quel momento sembrava troppo poco convinto delle sue qualità.

Grinta e dinamismo a centrocampo ma poi idee senza veleno nell'area del Grifone. Il gol del Genoa riaccende la squadra di Eusebio Di Francesco che si prende il pareggio dopo una bella triangolazione avviata da Soule, finalizzata con un perfetto assist da Zortea e capitalizzata con ottimo tempismo da Reinier.

Prima di quello spettacolo di fuochi d'artificio può e deve recriminare il Genoa che al 9' colpisce la traversa con Vasquez, ribatte Sabelli di testa ma il volo d'angelo di Turati vale come un gol in rovesciata. Nella ripresa il Genoa perde in rapida successione Retegui (che avrebbe saltato la prossima gara di Verona per l'ammonizione odierna visto che era in diffida) e Malinovskyi che escono dal campo zoppicando. E' un Genoa che ci mette cuore e coraggio cercando il colpo da tre punti al 25' con la deliziosa pennellata di Messias che finisce fuori di un soffio ma deve fare attenzione anche alle ripartenze del Frosinone che esulta al 95' quando l'arbitro vede un tocco di mano da parte di Thorsby nel tentativo di anticipare Cuni.

Sacchi indica il dischetto ma poi consulta il Var e cambia decisione. E sarebbe stata una punizione troppo severa per un Genoa che continua la marcia verso una salvezza tranquilla.

Poteva essere la giornata del match point. Ma è solo rimandata.





