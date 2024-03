Crolla solaio in cella, detenuto ferito in un carcere genovese

Calcinacci e intonaco dal soffitto di una cella nel carcere di Genova Pontedecimo sono caduti addosso a un detenuto, rimasto lievemente ferito. Lo rende noto Fabio Pagani, della UilPa. "E' andata bene - scrive nella nota - ma poteva finire peggio. La cella è stata dichiarata immediatamente inagibile e i due detenuti presenti sono stati fatti traslocare in un'altra cella. Occorrono immediati stanziamenti di risorse economiche aggiuntive per la manutenzione e la costruzione di nuove carceri - occorre investire concretamente sugli organici della Polizia penitenziaria".

"Adesso però non c'è più tempo - prosegue Pagani -, 14mila detenuti in più rispetto ai posti disponibili e 18mila unità in meno nelle file della Polizia penitenziaria, disorganizzazione imperante, aggressioni, suicidi, omicidi, stupri, traffici di ogni genere e grande, grandissima sofferenza richiedono interventi immediati e incisivi al di là della propaganda".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA