Via a recupero da 143 milioni di Hennebique nel porto di Genova

Entro metà aprile a Genova inizieranno i lavori da 143 milioni previsti per rigenerare l'ex silos granario Hennebique nel cuore del Porto Antico, un edificio di oltre 40mila metri quadrati abbandonato dagli anni '80. La prima squadra di operai avvierà le attività di bonifica e di 'strip out', una tecnica puntuale per demolire selettivamente e in sicurezza alcune parti interne alla struttura.

Lo annuncia l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale comunicando di aver firmato un atto di concessione novantennale dell'edificio alla società Hennebique Srl costituita ad hoc dal raggruppamento temporaneo di imprese formato da Vitali Spa e Roncello Capital Srl, che consente l'avvio definitivo del cantiere.

A luglio partiranno le operazioni di bonifica ambientale e le demolizioni più consistenti. Il progetto prevede la trasformazione del compendio in uno spazio pubblico polivalente che ospiterà, tra l'altro, uffici, servizi ricettivi, percorsi culturali e museali di documentazione dell'edificio stesso, eventi per la cittadinanza e occasioni di aggregazione, con gallerie commerciali, bar e ristoranti in aree suggestive come la nuova banchina affacciata sul mare e la terrazza panoramica.

Inoltre, è previsto l'ampliamento dei servizi crocieristici, nella parte di ponente del compendio.

"Diamo definitivo avvio al grande progetto di recupero e valorizzazione dell'Hennebique", sottolinea il commissario straordinario dell'Autorità portuale Paolo Piacenza. "Un grande passo in avanti frutto dell'ottimo coordinamento tra Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità di sistema portuale. - commenta il sindaco Marco Bucci - I lavori daranno nuova vita ad uno spazio di elevate dimensioni, che rappresenta un pezzo di storia del lavoro della città". "Dopo oltre cinquant'anni di abbandono, - interviene il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - siamo pronti a veder rinascere un pezzo della storia di Genova". "La sottoscrizione dell'atto di concessione segna l'inizio di un nuovo ed importante capitolo della storia di Hennebique", assicura l'amministratore delegato di Vitali Spa Christian Vitali.



