Porti: Toti, entro 2025 elettrificate le banchine alla Spezia

"Entro il 2025 le navi ormeggiate nel porto della Spezia potranno essere alimentate dalla rete elettrica grazie alla realizzazione del cold ironing". È la scadenza indicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via social. "Come Regione abbiamo dato il via libera ai progetti per elettrificare il molo Garibaldi e delle banchine del secondo e terzo bacino del porto. - spiega - Un'operazione che renderà lo scalo spezzino non solo più performante ma anche più sostenibile sotto il profilo ambientale".



