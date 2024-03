Crolla il tetto di un oratorio in disuso nell'imperiese

È crollato nella notte il tetto dell'oratorio di Santa Maria Maddalena nella frazione Molini a Prelà nell'entroterra di Imperia vicino ai campi da bocce del paese. Non ci sono feriti. La struttura, che si trova sulla piazza davanti alla chiesa parrocchiale di San Giovanni, era chiusa da diversi anni.

"Parte del tetto è imploso all'interno dell'edificio - spiega il sindaco di Prelà Mattia Gandolfi - ma alcuni calcinacci e detriti sono finiti all'esterno in corrispondenza dei campi da gioco". Il primo cittadino ha già firmato un'ordinanza con cui si dispone il divieto di accesso nell'area.

"Sentirò la Curia affinché l'edificio venga messo in sicurezza, eliminando qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità", aggiunge. Il 27 marzo scorso in frazione Torria di Chiusanico sempre nell'entroterra di Imperia a seguito delle forti piogge era crollato un muro dell'oratorio della Santissima Annunziata.



