Maltempo, crolla muro oratorio nell'entroterra di Imperia

Il muro perimetrale dell'orario della Santissima Annunziata di frazione Torria, nell'entroterra di Imperia già pericolante è crollato stamani in seguito alle piogge intense delle ultime ore. L'oratorio era stato chiuso quando il sindaco Gianni Agnese lo scorso 21 marzo aveva firmato un'ordinanza con la quale intimava alla parrocchia e alla curia di procedere alla demolizione delle parti pericolanti, tra cui proprio il muro crollato.

"Per fortuna non si tratta di un muro portante, ma di rivestimento - ha detto Agnese -. Avevamo sottoposto la struttura a monitoraggio. La parte est e quella sud non avevano dato problemi di stabilità, a differenza della parte nord, dove è stato notato un progressivo incremento delle fessure". Da qui il provvedimento del sindaco, che ha dato tempo un mese al proprietario per demolire la parte pericolante, disponendo già da subito la recinzione dell'area a rischio, così come avvenuto .



