Diga Genova, nessun atto in procura ma competenza è di Eppo

In procura a Genova non è ancora arrivato nulla da parte dell'Anac che ha bocciato i lavori per la Diga di Genova individuando "sette profili critici, già contestati dall'Anticorruzione all'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale". In ogni caso, si apprende in ambienti investigativi, la competenza potrebbe spettare all'Eppo, la procura europea, visto che per la realizzazione dell'opera vengono usati fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso in cui l'Anac trasmettesse gli atti a Genova, i magistrati liguri girerebbero tutto ai colleghi europei.



