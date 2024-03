Da Asef cremazioni gratuite per i randagi dei canili genovesi

Cremazioni gratuite per i randagi dei canili genovesi e servizi a tariffa agevolata per gli animali d'affezione dei loro volontari, affiliati e simpatizzanti. Li fornisce Asef, l'azienda partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri che, da poco meno di due anni, offre anche servizi di cremazione etica e personalizzata di animali d'affezione. Una convenzione è stata siglata con il Rifugio Sherwood di via Bavari e con l'Associazione Buonacanile di Cavassolo; con il canile comunale di Montecontessa, già convenzionato con l'Asl per le cremazioni degli animali ospiti, è stato messo a punto un servizio agevolato per l'abbattimento delle tariffe riservato a volontari, iscritti alle pagine social e simpatizzanti. Lo stesso trattamento di favore verrà garantito a volontari e simpatizzanti anche delle altre due strutture.

La convenzione è stata studiata per sgravare le strutture che si occupano di ospitare al meglio i randagi genovesi dalle spese di cremazione degli animali che non sono riusciti a trovare una famiglia propria. "Grazie ad "Asef for Pets", il ramo d'azienda dedicato alla cremazione etica e personalizzata di animali d'affezione, siamo entrati in contatto con una serie di realtà attive sul territorio in questo settore - hanno detto Maurizio Barabino e Franco Rossetti, rispettivamente amministratore unico e dirigente amministrativo e gestionale di Asef - Abbiamo imparato a conoscerle e apprezzarne gli sforzi. L'impegno dei responsabili e dei volontari è ammirevole. Le donazioni e la disponibilità delle persone sono alla base delle loro attività.

E anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte, In questa speciale occasione, vogliamo lanciare un appello ai nostri concittadini: andate a visitare i canili cittadini, fate conoscenza con i loro ospiti e, se ne avete la possibilità, adottate un cane e un gatto randagio, sempre consapevolmente". Anche chi ha adottato e resta in contatto con il canile potrà giovare di sconti e agevolazioni



