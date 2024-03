Colpi di pistola e minacce per estorsione, due condanne

Due condanne rispettivamente a 3 anni e 2 anni e 3 mesi per due uomini di 32 e 28 anni arrestati a luglio per una tentata estorsione per un debito di 5 mila euro. I due erano stati arrestati dai carabinieri dopo che avevano anche sparato contro il portone di casa della vittima.

Nel dettaglio, il 32enne è stato condannato per tentata estorsione e per il porto dell'arma da fuoco, mentre il più giovane (difeso dagli avvocati Pietro Bogliolo e Matteo Carpi), è stato condannato per la tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i due, a giugno si erano presentati al circolo Arci di via Fea a Marassi, minacciando la vittima per farsi dare 5 mila euro entro due settimane. Alla scadenza del termine si erano presentati sotto casa del "debitore", in via Emery, e avevano sparato quattro colpi con una semiautomatica 7.65. Il 32enne (difeso dall'avvocato Silvia Bianchi), è stato assolto per un altro episodio che gli veniva contestato dopo una intercettazione dalla quale emergeva una tentata rapina a un coetaneo per portargli via 13 chili di hashish.



