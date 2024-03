Santa Margherita fa un parcheggio di tre piani alla stazione

Nel pomeriggio a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato presentato il progetto di pre-fattibilità per il nuovo parcheggio multipiano interrato adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure. All'incontro, per il Comune di Santa Margherita Ligure, erano presenti il sindaco Paolo Donadoni, il vicesindaco Emanuele Cozzio, l'assessore al Patrimonio Patrizia Marchesini, il consigliere comunale Rino Bosi e il segretario Generale Massimo Vallese.

"Il progetto di pre-fattibilità dell'intervento presenta anche un piano finanziario - ha affermato il sindaco -. Sappiamo quindi che andremo avanti insieme impegnandoci tutti economicamente per realizzare questa grande opera, attesa da tempo, grazie alla quale intercetteremo la viabilità carrabile all'ingresso di Santa Margherita Ligure, in primis i pullman turistici, e ridurremo l'impatto di presenza e di inquinamento che i mezzi hanno sulle strade cittadine. Il nostro lungomare sarà collegato con ascensori che dalla stazione porteranno direttamente al piano sottostante da un punto strategico in cui si fermano il bus di linea, i treni, i taxi, il bike sharing, il car sharing e in cui si fermeranno anche i pullman turistici e le auto private".

Donadoni ha ringraziato il viceministro Edoardo Rixi, il consigliere regionale Sandro Garibaldi "per averci accompagnati in questo percorso, Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato; Umberto Lebruto amministratore delegato di Sistemi Urbani, Giuseppe Savoia, Fabio Celentani, Laura Platania e tutto il loro team per il grande lavoro svolto in questo anno".

Il progetto, spiega una nota, "è il risultato del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico, istituito a gennaio 2023, con la firma del Protocollo di Intesa con l'obiettivo di individuare le esigenze della comunità locale e implementare l'intermodalità.

Il parcheggio sarà composto da un piano a raso per bus turistici e da due piani interrati per le auto. Grande rilevanza è data dal collegamento diretto tra la Stazione ferroviaria e il Lungomare grazie alla realizzazione di nuove scale di accesso e di un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche. Tale collegamento intercetterà il sottopasso esistente". Nei parcheggi sono indicati 71 posti al piano -1 e altri 70 al piano -2 "per le auto a uso pubblico a rotazione".

Il piano stradale è riservato ai bus turistici e ad altre "funzioni di mobilità integrata".

Il progetto, scrive Fs Park, "si inserisce nel piano complessivo della società del Polo Urbano di Fs Sistemi Urbani, che mira a gestire 250 parcheggi entro il 2031".



