La Spezia, primi due taser consegnati alla Polizia Locale

I taser entrano da oggi nella dotazione della Polizia Locale della Spezia. Due esemplari modello T7, prodotti da un'azienda statunitense che ha fornito anche i formatori di dieci agenti spezzini, saranno a disposizione del personale a rotazione. Quattro vice commissari sono anche abilitati a loro volta a insegnare l'utilizzo del dispositivo. Si aggiungono alla pistola e agli altri presidi difensivi degli agenti che li utilizzeranno "nel pattugliamento di zone che presentano maggiori profili di criticità in ottica di malamovida in centro storico, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e microcriminalità", fa sapere il Comando della Polizia Locale. "Procede secondo la tabella di marcia quest'attività sperimentale molto importante per la sicurezza della nostra città e dei nostri operatori e che ci vede apripista in Liguria - sottolinea l'assessore alla sicurezza Giulio Guerri -. Seguiremo gli sviluppi e gli esiti del percorso operativo che avrà luogo da qui ai prossimi sei mesi, che è l'arco di tempo stabilito per la conclusione di tutto l'iter di sperimentazione".

I taser saranno utilizzati con "la primaria funzione di prevenzione e deterrenza di comportamenti lesivi per l'integrità fisica degli agenti che oggi, grazie a tali dispositivi, hanno la possibilità di utilizzo degli stessi, in extrema ratio e onde scongiurare l'uso delle armi da sparo, per la costrizione dei soggetti che si rendessero protagonisti di gravi comportamenti di resistenza all'arresto ed aggressione degli operatori non altrimenti contenibili".



