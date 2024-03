Cinque Terre, riapre sentiero che da Monterosso va a Corniglia

Il sentiero che va da Monterosso a Corniglia, chiuso nei mesi scorsi per lavori di manutenzione, ripristino della percorribilità e conservazione delle opere in pietra a secco, torna ad essere fruibile dopo il sopralluogo effettuato questa mattina dai geologi incaricati dall'Ente Parco. Il Parco è intervenuto sul sentiero Monterosso - Vernazza - Corniglia, attraverso i propri manutentori e il personale del consorzio ati Cinque Terre per risolvere una serie di criticità puntuali riscontrate dopo gli eventi metereologici che si sono susseguiti nei mesi scorsi determinando importanti crolli di muri secco sopra e sotto la sede del percorso, schianti di piante e accumulo di materiali e di pietrame lungo il sedime.

Gli operatori esperti hanno eseguito una serie di interventi programmati dall'ufficio sentieri del Parco tra i quali la ricostruzione di muri a secco con l'impiego di materiale lapideo recuperato in loco o trasportato mediante elicottero, il rispristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque attraverso la pulizia di canali di scolo e di vie d'acqua, lo spietramento e la rimozione di vegetazione invadente con il taglio alberi e accatastamenti, lo sfalcio del verde e la soffiatura, la ricostruzione di scalinate e la sistemazione e la sostituzione di parapetti ammalorati.



