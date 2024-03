Badante muore, centenaria immobile col cadavere nella stanza

Una pensionata di cento anni è rimasta per un giorno intero immobilizzata a letto con la badante settantenne morta in casa. La macabra scoperta è avvenuta ieri sera in una abitazione di Uscio a seguito di una telefonata di una parente della centenaria. Sul posto i vigili del fuoco , carabinieri, 118 e militi della croce rossa di Gattorna.

Il cadavere della badante era nella stanza dell'anziana. La centenaria, sotto choc, è stata visitata e trasferita al pronto soccorso dell' ospedale di Lavagna, mentre la salma della donna è a disposizione del magistrato.



