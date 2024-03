Turismo: verso una Pasqua da tutto esaurito alle Cinque Terre

Sarà una Pasqua da tutto esaurito alle Cinque Terre, dove secondo i dati elaborati dalla Regione Liguria a una settimana dalle festività le strutture ricettive di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore registrano una media di prenotazioni che oscilla tra il 97 e il 99% per gli alberghi e tra il 90 e 92% per le altre soluzioni di alloggio.

"Un inizio di stagione turistica, potremmo dire, dagli effetti speciali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, anche grazie ai tanti eventi organizzati da Ponente a Levante, come in occasione dei 'Portofino Days' andati in scena in questi giorni. I dati delle Cinque Terre lo confermano. Malgrado quest'anno la Pasqua arrivi presto, la Liguria risulta essere una delle mete più attrattive per i tanti turisti italiani e stranieri. C'è grande attesa per i ponti primaverili e questo primo scenario confermato dal sold-out delle Cinque Terre dimostra la bontà delle politiche di promozione turistica messe in campo negli ultimi mesi. Il 2024 sarà anche l'anno della riapertura delle Via dell'Amore e questo contribuirà certamente al benessere di tutto il territorio diventato vetrina di bellezza e sviluppo economico".

"La stagione turistica in tutta la Liguria sta per partire con il prossimo weekend pasquale - sottolinea l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Nonostante una Pasqua anticipata, possiamo dire che i presupposti sono molto positivi visto che come da tradizione consolidata si corre verso il tutto esaurito nei comuni delle Cinque Terre e nelle località vicine.

Gli hotel risultano completi per oltre il 98% da Spezia a Levanto, poche le stanze ancora disponibili anche nel comparto extralberghiero e negli appartamenti, molto diffusi nella provincia spezzina. Spero che questa ottima partenza possa rasserenare gli animi esacerbati dagli aumenti tariffari del trasporto ferroviario nelle giornate di massimo afflusso".





